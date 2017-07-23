В Украине появился мобильный электронный кабинет абитуриента

Сервис пока доступен для пользователей операционной системы Android

В Минобразования запустили мобильное приложение "Личный электронный кабинет поступающего".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью приложения абитуриенты могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах.

"Сервис доступен для пользователей операционной системы Android, однако также начата регистрация приложения в App Store. Чтобы воспользоваться приложением, поступающему необходимо ввести логин и пароль личного электронного кабинета", - говорится в сообщении.

Мобильное приложение не дает возможности внесения изменений в поданные заявления на вступление, подачи в онлайн-режиме заявлений и сдачи вступительных экзаменов.

В настоящее время ведется работа над усовершенствованием сервиса.

Напомним, сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись.