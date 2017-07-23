В Донбассе – не замороженный конфликт, а горячая война, – Волкер

США понимают, что конфликт на востоке Украины является следствием российской агрессии, а не внутреннего конфликта

Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер считает конфликт в Донбассе "горячей войной". Об этом он заявил в ходе своего визита в район проведения антитеррористической операции в Украине, передает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать – это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина цветущее государство. Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война", – заявил Волкер.

Делегация США посетила прифронтовую Авдеевку, где провела встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими мирными жителями.

По словам Волкера, после визита в Украину он планирует провести ряд встреч с представителями европейских стран, для того, чтобы консолидировать позицию по ситуации в зоне АТО с союзниками Украины.

На брифинге в Краматорске Донецкой области Волкер заявил, что США понимают, что конфликт в Донбассе является следствием российской агрессии, а не внутреннего конфликта, не гражданской войной. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Да, мы это понимаем. Мы видели, как этот конфликт начался, и видим, как этот конфликт контролируется. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты были более задействованы в его разрешении. Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию", – сказал Волкер.

Также специальный представитель Госдепа США по Украине заявил, что Соединенные Штаты Америки выступают за скорейшее разрешение конфликта в Донбассе.

"Это не конфликт, это война. Это кризис, который необходимо разрешить как можно скорее", – заявил Волкер.