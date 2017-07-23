АТО: ситуация стабильная

В течение дня, 23 июля, ситуация в районе проведения антитеррористической операции оставалась стабильной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Количество обстрелов позиций ВСУ со стороны бандформирований было небольшим, однако боевики продолжают подвергать опасности местное население.

Около 11:00 террористы открыли огонь из стрелкового оружия по домам мирных жителей поселка Зайцево. В результате обстрела полностью сгорели три дома.

На Донецком направлении боевики около 01:00 били по украинским опорным пунктам неподалеку Авдеевки из гранатомета и стрелкового оружия. Ответным огнем силы АТО заставили противника прекратить обстрел. Две мины калибра 82 миллиметра бандиты выпустили по шахте Бутовка.

На Луганском направлении враг использовал стрелковое оружие вблизи поселков Крымское и Малиновое.

Стоит добавить, что сегодня зону АТО, в частности прифронтовую Авдеевку, посетил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Американского чиновника потрясли разрушенные войной жилые дома, рассказы местных жителей про обстрелы и оккупацию. По словам Волкера, мировое сообщество должно сделать все, чтобы эта ужасная война прекратилась, а Украина возобновила целостность и суверенитет.