Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями, которые по сути предназначены для ведения быстрых наступательных действий. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, сообщается на странице Генштаба в Facebook.

"Это третья (пункт постоянной дислокации - Валуйки), 144-я (Смоленск) и 150-я (Новочеркасск) мотострелковые дивизии. Очень символично избрание российским руководством именно этих соединений для дислокации на постоянной основе у восточных границ Украины", – отметил Муженко.

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По его словам, организационно-штатная структура, вооружение, и военная техника, поступающая на их комплектования свидетельствует о том, что эти российские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий.