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АТО: 14 обстрелов, один боец ранен
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: 14 обстрелов, один боец ранен

Украинские военные оперативно открывали ответный огонь

24.07.17 13
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За прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На большинство провокаций врага украинские военные оперативно открывали огонь.

На луганском направлении из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, из БМП – по Новозвановке.

На донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по нашим опорным пунктам вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

На мариупольском направлении около 20:00 бандформирования применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. В результате этого обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения. Кроме того, под гранатометным огнем оказались дома мирных жителей поселка.

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