В ночь на 24 июля крупный пожар случился в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori. Об этом сообщает Волинські Новини.

"24 июля примерно в 2:10 на улице Кравчука в Луцке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошло возгорание в Patio di Fiori", – говорится в сообщении.

На место пожара прибыли 5 пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи.

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В 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех людей из помещения отеля. Медики рассказали о двух пострадавших, отравившихся угарным газом.

Предварительно полицейские подозревают поджог.

Кроме того, выяснилось, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

По состоянию на 6:25 пожар был потушен, однако на месте дежурит пожарная машина, поскольку возможно повторное возгорание крыши.