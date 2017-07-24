Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины и Управление государственной охраны рекомендуют перенести футбольный матч 7-го тура Премьер-лиги, запланированный на 26 августа, из Мариуполя в другой город. Об этом говорится в официальных письмах ведомств, полученных футбольным клубом "Динамо" (Киев), передает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" (Киев) в ответ на обращение в МВД, СБУ и УГО о предоставлении рекомендаций по возможности проведения в городе Мариуполе Донецкой области выездных матчей чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги команды "Динамо" (Киев) получил официальные письма от данных силовых государственных структур", – говорится в сообщении.

В МВД считают проведение матча на мариупольском стадионе "Ильичевец" нецелесообразным, так как в прифронтовом Мариуполе уже год как объявлен наивысший "красный" уровень террористической опасности, а в зоне АТО во время празднования Дня независимости ожидается активизация вооруженных провокаций боевиков.

В Службе безопасности Украины добавляют, что на матч могут приехать боевики "ДНР" и попытаться дестабилизировать ситуацию.

А в Управлении государственной охраны рекомендуют перенести матч на нейтральную территорию на удаленном расстоянии от районов боевых действий, чтобы можно было обеспечить безопасность охраняемых лиц, если они пожелают посетить игру.







Источник: fcdynamo.kiev.ua