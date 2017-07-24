В Украине увеличили штраф за парковку на местах для инвалидов

Автомобили, занимающие места для инвалидов, можно будет эвакуировать

Президент Петр Порошенко подписал закон № 2109-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ совершенствует порядок обеспечения инвалидов местами для парковки их транспортных средств или транспортных средств, осуществляющих перевозки инвалидов и детей-инвалидов. Также закон усиливает административную ответственность за нарушение установленных законом "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" льгот для указанных лиц.

Закон вносит изменения в ряд статей Кодекса Украины об административных правонарушениях и закон "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", которые позволят законодательно защитить право лиц с инвалидностью или водителей, которые их перевозят, на бесплатную парковку на специально оборудованных местах, с обозначением этих мест дорожными знаками и соответствующей разметкой.

В частности, документ повышает размер штрафов за остановку или стоянку, парковку транспортных средств на местах, предназначенных для бесплатного пользования лицами с инвалидностью или лицами, которые их перевозят, в 3,7 раз с 465 до 1 700 грн.

Согласно документу, парковка на местах для инвалидов водителем, который не имеет подтверждающих документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), влечет за собой штраф для водителей в размере от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 020 – 1 700 грн).

Такой же штраф грозит субъектам хозяйствования за необустройство мест для инвалидов на парковке или на тротуарах.

Закон предусматривает, что инвалид может использовать любое паркоместо, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов.

Также прописывается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов.

Кроме того, можно будет эвакуировать автомобили, занимающие места для инвалидов.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, в конце июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5629 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью". Документ поддержали 244 народных депутата.