В центре Киева нашли два артиллерийских снаряда

В центре Киева обнаружены два снаряда времен второй мировой войны. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"23 июля, на территории парка Аскольдова могила, в Печерском районе столицы, граждане обнаружили два артиллерийских снаряда АС-76 времен второй мировой войны. Группа пиротехнических работ 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ДСНС Украины изъяла обнаруженные снаряды и уничтожила их на полигоне", – говорится в сообщении.

Всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 525 взрывоопасных предмета времен прошлых войн.