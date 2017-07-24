"С каждым годом марафонцев и любителей бега становится больше. Растет и количество зрителей события. Это мотивирует нас улучшать организацию мероприятия. В этом году мы планируем привлечь новую категорию участников, для которых создали специальные дистанции. Путь к большой цели нужно начинать с первого шага. И мы даем возможность его сделать - создаем благотворительный забег на 2 км. Это шанс для начинающих открыть для себя бег и помочь ветеранам АТО вернуться к активной жизни", - говорит генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.
Маршрут главной дистанции традиционно будет проходить в один круг живописными улицами города. По сравнению с прошлым годом, он немного изменился. Старт и финиш - на Майдане Незалежности. Ознакомиться с полным маршрутом можно на официальном сайте в разделе "Маршруты"
Изюминкой Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 станут медали. В этом году впервые на медалях финишеров главной дистанции будет изображен портрет княгини Ольги; а финишер пивмарафонськои дистанции получат медаль с изображением легендарных основателей Киева: Кия, Щека и Хорива. Именно за них отдали свои голоса большинство участников открытого онлайн-голосования на сайте kyivmarathon.org.
Присоединиться к международному беговому сообществу и проверить свои силы могут как начинающие, так и опытные бегуны. Стоит только выбрать дистанцию и подготовиться к старту. 8 октября в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 состоятся традиционные забеги на индивидуальных дистанциях 42,195 км; 21,0975 км; 10 км; 5 км; 2 км. Не обязательно быть профессиональным атлетом, чтобы преодолеть главную марафонскую дистанцию. На 42,195 км уже зарегистрировалась и планирует бежать телеведущая "1+1" Маричка Падалко.
В этом году программа стартов дополнится новыми дистанциями и кубками, а именно:
Security Cup 5 км - кубок среди сотрудников силовых структур;
Guide Run 5 км - забег для незрячих людей, которые преодолевают дистанцию в сопровождении гайдов;
Family run 2 км - семейный забег для детей и взрослых;
University Cup 2 км - кубок среди студентов;
Women Run 3 км - старт для женщин, которые только начали свой беговой путь.
Diplomat Cup - Кубок среди работников посольств и культурных центров.
Chamber Cup - Кубок среди корпоративных команд.
Сity Cup - кубок, в котором будут награждаться самые быстрые спортсмены Киева на дистанции 42,195 км.
В рамках 8-го Киевского марафона пройдет благотворительный забег "Переможці" на дистанции 2 км, посвященный героям одноименного мультимедийного проекта телеканала "1+1". Это будет четвертый этап серии забегов ""Переможці". Первые три состоялись в программе беговых событий Run Ukraine Running League 2017 в Киеве, Днепре, Одессе. Благодаря регистрационным взносам и фандрайзерам уже собрано 473 506,58 гривен на спортивные протезы и реабилитацию ветеранов АТО, пострадавших во время боевых действий. Благодаря сборам один из героев проекта, Алексей Аванесян, уже готовится к соревнованиям с новым спортивным протезом. Осенью участники забега помогут собрать средства ветерану Виктору Кардашу, который потерял конечность, но сохранил оптимизм и желание заниматься спортом.
Традиционно к беговому мероприятию привлекаются не только взрослые бегуны, но и дети. Специально для них подготовили детские забеги на дистанциях: 100 м, 500 м и 1000 м. Каждый маленький финишер получит памятную медаль и подарки.
Бег доступен каждому, кто хочет стать лучше. Самый старший участник прошлогоднего Киевского марафона, 76-летний Олег Шетанков, готовится к своему марафону, чтобы показать результат лучше, чем в прошлом году. Он убедился на собственном опыте, что в беге не существует никаких возрастных ограничений. стоит только сделать первый шаг.
"Возраст не останавливает меня. Я бегаю с молодости. Сейчас я регулярно тренируюсь, чтобы 8 октября пробежать свой марафон. Моя цель - преодолеть дистанцию за определенный лимит времени", - делится своим впечатлением 76-летний бегун.
Чтобы показать хороший результат на финише, компания Run Ukraine предлагает присоединиться к программе подготовки, которая проходит в трех направлениях:
Open Run Day - бесплатные ежесубботние беговые тренировки. Рассчитаны как для начинающих, так и для опытных бегунов. Старт - 22 июля.
I Will Run - профессиональная программа подготовки марафонцев и полумарафонцев.
Long Training - тестовые забеги на 10, 20 и 30 км. Благодаря им вы сможете проверить свою силу перед официальным стартом.
Также на официальном сайте марафона будут доступны заочные программы подготовки для тех, кто желает дистанционно готовиться вместе с профессионалами.
Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 - престижное беговое мероприятие, которому присвоена высшая отметка (5 звезд) в рейтинге пробегов по шоссе Европейской легкоатлетической ассоциации. Дистанции 42,195 км и 21 0975 км сертифицированы ассоциацией AIMS.
Больше информации и регистрация на официальном сайте kyivmarathon.org.
Титульный спонсор - Wizz Air.
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