8 октября в столице пройдет восьмой международный Киевский марафон Wizz Air Kyiv City Marathon 2017. Организаторы бегового события, компания Run Ukraine, планируют собрать более 12 000 любителей бега из 55 стран. Ожидается рекордное количество участников на главной дистанции (42, 195 км) - 1400 бегунов. Об этом сообщил генеральный менеджер компании Дмитрий Черницкий во время презентации, которая состоялась 20 июля в Ботаническом саду им. Гришко.

"С каждым годом марафонцев и любителей бега становится больше. Растет и количество зрителей события. Это мотивирует нас улучшать организацию мероприятия. В этом году мы планируем привлечь новую категорию участников, для которых создали специальные дистанции. Путь к большой цели нужно начинать с первого шага. И мы даем возможность его сделать - создаем благотворительный забег на 2 км. Это шанс для начинающих открыть для себя бег и помочь ветеранам АТО вернуться к активной жизни", - говорит генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Маршрут главной дистанции традиционно будет проходить в один круг живописными улицами города. По сравнению с прошлым годом, он немного изменился. Старт и финиш - на Майдане Незалежности. Ознакомиться с полным маршрутом можно на официальном сайте в разделе "Маршруты"





Изюминкой Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 станут медали. В этом году впервые на медалях финишеров главной дистанции будет изображен портрет княгини Ольги; а финишер пивмарафонськои дистанции получат медаль с изображением легендарных основателей Киева: Кия, Щека и Хорива. Именно за них отдали свои голоса большинство участников открытого онлайн-голосования на сайте kyivmarathon.org.

Присоединиться к международному беговому сообществу и проверить свои силы могут как начинающие, так и опытные бегуны. Стоит только выбрать дистанцию ​​и подготовиться к старту. 8 октября в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 состоятся традиционные забеги на индивидуальных дистанциях 42,195 км; 21,0975 км; 10 км; 5 км; 2 км. Не обязательно быть профессиональным атлетом, чтобы преодолеть главную марафонскую дистанцию. На 42,195 км уже зарегистрировалась и планирует бежать телеведущая "1+1" Маричка Падалко.





В этом году программа стартов дополнится новыми дистанциями и кубками, а именно:

Security Cup 5 км - кубок среди сотрудников силовых структур;

Guide Run 5 км - забег для незрячих людей, которые преодолевают дистанцию ​​в сопровождении гайдов;

Family run 2 км - семейный забег для детей и взрослых;

University Cup 2 км - кубок среди студентов;

Women Run 3 км - старт для женщин, которые только начали свой беговой путь.

Diplomat Cup - Кубок среди работников посольств и культурных центров.

Chamber Cup - Кубок среди корпоративных команд.

Сity Cup - кубок, в котором будут награждаться самые быстрые спортсмены Киева на дистанции 42,195 км.

В рамках 8-го Киевского марафона пройдет благотворительный забег "Переможці" на дистанции 2 км, посвященный героям одноименного мультимедийного проекта телеканала "1+1". Это будет четвертый этап серии забегов ""Переможці". Первые три состоялись в программе беговых событий Run Ukraine Running League 2017 в Киеве, Днепре, Одессе. Благодаря регистрационным взносам и фандрайзерам уже собрано 473 506,58 гривен на спортивные протезы и реабилитацию ветеранов АТО, пострадавших во время боевых действий. Благодаря сборам один из героев проекта, Алексей Аванесян, уже готовится к соревнованиям с новым спортивным протезом. Осенью участники забега помогут собрать средства ветерану Виктору Кардашу, который потерял конечность, но сохранил оптимизм и желание заниматься спортом.

Традиционно к беговому мероприятию привлекаются не только взрослые бегуны, но и дети. Специально для них подготовили детские забеги на дистанциях: 100 м, 500 м и 1000 м. Каждый маленький финишер получит памятную медаль и подарки.

Бег доступен каждому, кто хочет стать лучше. Самый старший участник прошлогоднего Киевского марафона, 76-летний Олег Шетанков, готовится к своему марафону, чтобы показать результат лучше, чем в прошлом году. Он убедился на собственном опыте, что в беге не существует никаких возрастных ограничений. стоит только сделать первый шаг.

"Возраст не останавливает меня. Я бегаю с молодости. Сейчас я регулярно тренируюсь, чтобы 8 октября пробежать свой марафон. Моя цель - преодолеть дистанцию ​​за определенный лимит времени", - делится своим впечатлением 76-летний бегун.

Чтобы показать хороший результат на финише, компания Run Ukraine предлагает присоединиться к программе подготовки, которая проходит в трех направлениях:

Open Run Day - бесплатные ежесубботние беговые тренировки. Рассчитаны как для начинающих, так и для опытных бегунов. Старт - 22 июля.

I Will Run - профессиональная программа подготовки марафонцев и полумарафонцев.

Long Training - тестовые забеги на 10, 20 и 30 км. Благодаря им вы сможете проверить свою силу перед официальным стартом.

Также на официальном сайте марафона будут доступны заочные программы подготовки для тех, кто желает дистанционно готовиться вместе с профессионалами.

Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 - престижное беговое мероприятие, которому присвоена высшая отметка (5 звезд) в рейтинге пробегов по шоссе Европейской легкоатлетической ассоциации. Дистанции 42,195 км и 21 0975 км сертифицированы ассоциацией AIMS.

Больше информации и регистрация на официальном сайте kyivmarathon.org.

Титульный спонсор - Wizz Air.

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Дарья Савченко

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email: d.savchenko@runukraine.org

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