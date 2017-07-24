Британский эсминец и турецкий фрегат пробудут с визитом до 27 июля

В порт Одессы сегодня с визитом прибыли корабли Постоянной военно-морской группы НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

"В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли Постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) – эсминец Королевских ВМС Великобритании DUNCAN и фрегат ВМС Турции YILDIRІM", - отмечается в сообщении.

Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования кораблей с командующим ВМС ВС Украины и с органами власти.

Кроме того, 25 июля, с 14.00 до 17.00 жители и гости Одессы смогут посетить корабли НАТО. Экипажи британского эсминца и турецкого фрегата кораблей также ожидает культурная программа.

Визит продлится до 27 июля.











Фото: Думская