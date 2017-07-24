Утром 24 июля в Одессе на улице Жуковского у дома №32 взорвался автомобиль "Жигули". Об этом сообщает Думская.
Как сообщают очевидцы, на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители полностью перекрыли движение в прилегающем квартале. В рядом расположенном кафе выбиты стекла. Из людей никто не пострадал. Что именно взорвалось в автомобиле, сотрудники полиции пока не уточняют. На месте работают взрывотехники.
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