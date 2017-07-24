В трех районах Киева не будет горячей воды до 7 августа

С 24 июля по 7 августа в части домов Шевченковского, Подольского и Святошинского районов Киева будет отсутствовать горячее водоснабжение в связи с проведением гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Киевэнерго.

В указанный период будут проводиться испытания теплосетей от районной котельни "Нивки". На время проведения работ горячее водоснабжение будет временно прекращено для 215 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 17 детских садов в Шевченковском районе; 50 жилых домов, 4 детских садов в Подольском районе; 37 жилых домов, 1 детского сада в Святошинском районе.

Напомним, в центре Киева обнаружены два снаряда времен второй мировой войны.