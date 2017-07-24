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Главная » Страна » В Погранслужбе отчитались о борьбе с нарушителями границы
В Погранслужбе отчитались о борьбе с нарушителями границы
Фото: dpsu.gov.ua

В Погранслужбе отчитались о борьбе с нарушителями границы

За четыре месяца пограничники задержали 143 нелегальных мигранта

24.07.17 52
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Украинские пограничники с апреля 2017 года в рамках спецоперации "Граница-2017" задержали 143 нелегальных мигранта и 720 нарушителей границы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время запланированных мероприятий все участки границы и админграница были усилены резервами пограничного ведомства, также была привлечена малая пограничная авиация и беспилотные летательные аппараты, которые с воздуха помогают патрулировать труднодоступные участки границы", – говорится в сообщении.

За время операции задержано 143 нелегальных мигранта, 720 нарушителей государственной границы и пограничного режима, не пропущено в Украину 374 потенциальных нелегальных мигранта.

Кроме того, обнаружено и изъято 83 единицы оружия, 493 единицы боеприпасов, а также более 20 кг наркотических средств, более 470 тыс. пачек сигарет и почти 23 тыс. литров спирта.

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