Налоговики проводят обыски на 41 спиртзаводе

Сотрудники налоговой милиции совместно с Генпрокуратурой проводят обыски на более чем четырех десятков украинских заводов по производству спирта. Об этом сообщил в Facebook замглавы ГФС Сергей Билан.

"Начали масштабное наступление на теневой рынок спирта. Именно сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Спецоперация, которую налоговая милиция проводит под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, направлена на пресечение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции", – написал Билан.

По его словам, нелегальный спирт производится из неучтенного сырья, продаваемого за наличные.

"Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают", – добавил замглавы ГФС.

В спецоперации задействовано 430 сотрудников налоговой милиции.