- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российских военных в Донбассе заставляют сдавать документы и удалять страницы в соцсетях
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 24 июля
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 24 июля
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 15532
- Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1183
- Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 11601
- Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 3909
- Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8284
- Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1194
- Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 2869
- Вечность в твоём гардеробе. 8 шедевров моды 4985 / 5886
- Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов 3874 / 4216
- Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 3867 / 15532
- Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины в Донбассе 2193 / 2489
- Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР 1534 / 1759
- Плененный в Донбассе военный РФ уверен, что ГРУшника Ерофеева убили в России 1492 / 1662
- Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 1434 / 1555
- Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 50 / 15532
- Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов 20 / 4216
- Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 16 / 1697
- Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины в Донбассе 7 / 2489
- Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 6 / 1555
- Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 6 / 1183
- Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР 6 / 1759
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.