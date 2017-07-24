Адвокат Ерофеева назвала Агеева "украинским разведчиком"

Адвокат Оксана Соколовская, которая защищала российского ГРУшника Евгения Ерофеева, заявила, что ее бывший подзащитный живой, а задержанный в Донбассе Виктор Агеев, который заявил о гибели Ерофеева, может быть "украинским разведчиком с корочкой военнослужащего РФ".

Об этом адвокат написала в Facebook, комментируя новость с высказываниями Агеева о смерти Ерофеева.

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"Хорошо поработали с Агеевым наши спецслужбы. У меня есть вообще сомнения, что он действующий военнослужащий РФ. Больше похож на разведчика украинского с корочкой военнослужащего РФ", – написала Соколовская.

По словам адвоката, ее бывший подзащитный живой. При этом никаких фото или видеодоказательств Соколовская не представила, пообещав предоставить "фотосессию" Евгения Ерофеева после озвучивания деталей его "убийства".

"Для начала хочется получить детали убийства Ерофеева, ну чтоб вообще кино получилось), а потом попрошу Женю фотосессию организовывать!" – написала она.

Ранее российский военнослужащий Виктор Агеев, задержанный в Донбассе, заявил, что капитана ГРУ Евгения Ерофеева, которого обменяли на Надежду Савченко, убили на территории РФ, потому что "говорил лишнее".