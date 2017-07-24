Более трети киевлян не могут получить субсидию

Более трети субсидиантов Киева, по состоянию на 24 июля накопивших долги за коммунальные услуги, могут не получить субсидию на следующий период с апреля 2017 года, если до 15 августа не решат вопрос с задолженностью.
Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
"Из 280 тысяч семей 98 тысяч потеряли право на субсидию в связи с задолженностями. 280 тысяч домохозяйств – это все семьи - получатели субсидии по состоянию на 1 мая 2017 года", - сказал Поворозник.
По его словам, должникам будет автоматически переназначена субсидия на следующий период с апреля 2017 года, если они урегулируют вопрос с задолженностью за коммунальные услуги путем ее полной выплаты или реструктуризации до 15 августа 2017 года.
В случае, если должники не реструктуризируют или не выплатят долги до 15 августа, субсидия им будет насчитана на следующий период с даты урегулирования долгового вопроса и повторной подачи заявки на субсидию.
Напомним, подготовка к монетизации субсидий будет закончена до сентября.