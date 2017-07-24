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Более трети киевлян не могут получить субсидию

Более трети киевлян не могут получить субсидию
Иллюстративное фото

Должникам автоматически переназначат субсидию на следующий период, если они выплатят или реструктуризируют задолженость до 15 августа

24.07.17 340
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Более трети субсидиантов Киева, по состоянию на 24 июля накопивших долги за коммунальные услуги, могут не получить субсидию на следующий период с апреля 2017 года, если до 15 августа не решат вопрос с задолженностью.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Из 280 тысяч семей 98 тысяч потеряли право на субсидию в связи с задолженностями. 280 тысяч домохозяйств – это все семьи - получатели субсидии по состоянию на 1 мая 2017 года", - сказал Поворозник.

По его словам, должникам будет автоматически переназначена субсидия на следующий период с апреля 2017 года, если они урегулируют вопрос с задолженностью за коммунальные услуги путем ее полной выплаты или реструктуризации до 15 августа 2017 года.

В случае, если должники не реструктуризируют или не выплатят долги до 15 августа, субсидия им будет насчитана на следующий период с даты урегулирования долгового вопроса и повторной подачи заявки на субсидию.

Напомним, подготовка к монетизации субсидий будет закончена до сентября.

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