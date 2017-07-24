Суд арестовал киевлянина на 6 месяцев за издевательство над котом

Голосеевский райсуд Киева приговорил к 6 месяцам ареста мужчину за жестокое обращение с котом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствие установило, что местный житель во дворе своего дома подвесил на дереве кота и жестоко избил его резиновым шлангом, вызвав множественные переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму.

Издевательство над животным удалось прекратить благодаря вмешательству случайных свидетелей, которые сняли действия мужчины на видео и вызвали полицию.

"Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что действия обвиняемого были сознательными, целенаправленными и последовательными", – сообщили в прокуратуре..

По результатам судебного рассмотрения злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК. Ему назначено максимально суровое наказание в виде 6 месяцев ареста.