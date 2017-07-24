На дорогах Киева курсирует автобус с футуристическим кузовом отечественного производства.
Такое транспортное средство, очень напоминающее звездолет, одна из корпораций запустила для детских экскурсий.
Об этом сообщает Autocentre.ua.
Автобус создан на одном из предприятий на базе серийной туристической модели ATAMAN А096 производства ПАО "Черкасский автобус". В его основе лежит абсолютно новое шасси шасси Isuzu, с пневмотормозами и двигателем мощностью 190 л.с. В салоне базовой модели — 35 комфортабельных кресел.
Многие элементы кузова подсвечиваются, что можно заметить в темное время суток.
Напомним, в Киеве автобус с пассажирами развалился на части прямо во время движения.