Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео По Киеву ездит футуристический автобус

Видео По Киеву ездит футуристический автобус

<span class="label red">Видео</span> По Киеву ездит футуристический автобус
Фото: Autocentre.ua

Многие элементы кузова подсвечиваются, что можно заметить в темное время суток

24.07.17 794
000

На дорогах Киева курсирует автобус с футуристическим кузовом отечественного производства.

Такое транспортное средство, очень напоминающее звездолет, одна из корпораций запустила для детских экскурсий.

Об этом сообщает Autocentre.ua.

Автобус  создан на одном из предприятий на базе серийной туристической модели ATAMAN А096 производства ПАО "Черкасский автобус". В его основе лежит абсолютно новое шасси шасси Isuzu, с пневмотормозами и двигателем мощностью 190 л.с. В салоне базовой модели — 35 комфортабельных кресел. 

Многие элементы кузова подсвечиваются, что можно заметить в темное время суток.

Напомним, в Киеве автобус с пассажирами развалился на части прямо во время движения.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Суд арестовал киевлянина на 6 месяцев за издевательство над котомБолее трети киевлян могут не получить субсидиюВ Киеве зафиксирован первый летний температурный рекорд

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 15821
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1205
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 11658
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 3934
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8333
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1205
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 2900
  1. Вечность в твоём гардеробе. 8 шедевров моды 5026 / 5928
  2. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 4139 / 15821
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов 3903 / 4240
  4. Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины в Донбассе 2194 / 2490
  5. Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР 1564 / 1786
  6. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 1528 / 1863
  7. Плененный в Донбассе военный РФ уверен, что ГРУшника Ерофеева убили в России 1523 / 1692
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 58 / 15821
  2. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 21 / 1863
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Львов 20 / 4240
  4. Порошенко потребует немедленного обеспечения режима тишины в Донбассе 7 / 2490
  5. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 7 / 1205
  6. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 6 / 1620
  7. Украина на 12-м месте в "зарплатной ведомости" бывших республик СССР 6 / 1786
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.