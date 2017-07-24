Команда школьников из Украины вошла в двадцатку лучших на первой всемирной олимпиаде по робототехнике, которая на днях состоялась в Вашингтоне. Об этом сообщает Голос Америки.

Украинцы обыграли более сотни стран, включая США, Францию, Японию и Россию.

В ходе соревнований команды из разных стран мира получили одинаковые наборы конструктора и задание создать робота, который будет очищать воду. Также нужно было написать программное обеспечение для роботизированного аппарата. По результатам соревнований члены жюри определяли, кто разработал и создал самого умного робота.

Украинские школьники использовали в качестве прототипа сельскохозяйственный комбайн.

В украинской команде было трое участников: двое ребят-одиннадцатиклассников и девушка-выпускница. Все – из Киевского Политехнического лицея.

В первой всемирной олимпиаде по робототехнике принимали участие школьники из 160 стран мира. Организаторы олимпиады планируют сделать соревнования ежегодными. Также планируется проводить их каждый раз в другой стране.