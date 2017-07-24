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Видео Украинские школьники вошли в ТОП-20 на всемирной олимпиаде по робототехнике

<span class="label red">Видео</span> Украинские школьники вошли в ТОП-20 на всемирной олимпиаде по робототехнике
Фото из открытых источников

Украинцы обыграли более сотни стран, включая США, Францию, Японию и Россию

24.07.17 104
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Команда школьников из Украины вошла в двадцатку лучших на первой всемирной олимпиаде по робототехнике, которая на днях состоялась в Вашингтоне. Об этом сообщает Голос Америки.

Украинцы обыграли более сотни стран, включая США, Францию, Японию и Россию. 

В ходе соревнований команды из разных стран мира получили одинаковые наборы конструктора и задание создать робота,  который будет очищать воду. Также нужно было написать программное обеспечение для роботизированного аппарата. По результатам соревнований члены жюри определяли, кто разработал и создал самого умного робота.

Украинские школьники  использовали в качестве прототипа сельскохозяйственный комбайн.

В украинской команде было трое участников: двое ребят-одиннадцатиклассников и девушка-выпускница. Все – из Киевского Политехнического лицея.

В первой всемирной олимпиаде по робототехнике принимали участие  школьники из 160 стран мира. Организаторы олимпиады планируют сделать соревнования ежегодными. Также планируется проводить их каждый раз в другой стране.

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