Макрон и Меркель считают недопустимыми заявления о создании "Малороссии"

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о недопустимости заявлений о создании проекта "Малороссии". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по результатам телефонных переговоров главы Украины с лидерами Франции и ФРГ в нормандском формате.

"Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии", – говорится в сообщении.

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Напомним, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" 18 июля заявили о начале создания "государства Малороссии".