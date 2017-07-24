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Макрон и Меркель считают недопустимыми заявления о создании "Малороссии"

Макрон и Меркель считают недопустимыми заявления о создании "Малороссии"
Эммануэль Макрон и Ангела Меркель / Фото: bundesregierung.de

Телефонный разговор в "нормандском формате" длился два часа

24.07.17 97
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о недопустимости заявлений о создании проекта "Малороссии". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по результатам телефонных переговоров главы Украины с лидерами Франции и ФРГ в нормандском формате.

"Президент Франции и канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии", – говорится в сообщении.

Во время двухчасового разговора была достигнута договоренность согласовать окончательные шаги по безопасности и продолжить работу над дорожной картой имплементации минских договоренностей. С этой целью во второй половине августа должна состояться встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата".

Напомним, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" 18 июля заявили о начале создания "государства Малороссии".

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