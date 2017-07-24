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Главная » Страна » Жертв кибератак не будут штрафовать за несвоевременную регистрацию накладных

Жертв кибератак не будут штрафовать за несвоевременную регистрацию накладных

Жертв кибератак не будут штрафовать за несвоевременную регистрацию накладных
Фото: Укринформ

Соответствующий закон будет опубликован в ближайшем номере "Голоса Украины"

24.07.17 81
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий от штрафов налогоплательщиков, которые из-за кибератаки не смогли своевременно зарегистрировать налоговые и акцизные накладные. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон будет опубликован в ближайшем номере "Голоса Украины", который выйдет 25 июля 2017 года.

Закон Украины №2143-VIII в "О внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно применения штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых и акцизных накладных в результате несанкционированного вмешательства в работу компьютерных сетей налогоплательщиков) вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.

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