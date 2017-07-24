Участник АТО погиб от взрыва гранаты в Винницкой области

В городе Погребище Винницкой области в понедельник, 24 июля, в частном доме произошел взрыв, в результате погиб 48-летний хозяин.

Как сообщили в областной полиции, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой РГД-5. Точная причина инцидента будет известна после экспертизы обломков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Одессы взорвался автомобиль

В результате взрыва погиб 48-летний мужчина, участник АТО. Он год прослужил на линии соприкосновения на Донбассе.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство с дополнительной отметкой "несчастный случай").

Напомним, при взрыва неизвестного предмета в Ровенской области погибли три человека.