Встречайте в Украине! Готовый к путешествиям и развлечениям, полностью обновленный, стильный городской кроссовер Subaru XV в официальной дилерской сети Субару.

Обновленный Subaru XV сохранил свои достоинства и преумножил их благодаря революционной системе безопасности EyeSight. За такие деньги Subaru XV – это уникальное предложение на украинском автомобильном рынке.

Полностью обновленный

С точки зрения дизайна Subaru XV сохранил преемственность и очень похож на прежнюю модель. Но технически это совершенно другой автомобиль.

Subaru XV стал первенцем новой платформы Subaru Global Platform, призванной повысить одновременно комфорт, управляемость и безопасность.

Благодаря использованию новых сортов высокопрочной стали, кузов Subaru XV стал на 70% жестче. Это позволяет автомобилю быть более точным в управлении, но также распределяет резонанс по корпусу, снижая вибрации, ощутимые в салоне. Проще говоря, Subaru XV предлагает комфорт и тишину в движении, свойственные автомобилям более высокого класса.

Настоящий SUBARU

Масштабное обновление платформы сочетается с классическими принципами, обеспечившими Subaru популярность. Высокая посадка и отличная обзорность позволяют водителю лучше контролировать машину и меньше уставать за рулем в дальних поездках.

Честный симметричный полный привод и клиренс 220 мм позволяют чувствовать себя уверенно на бездорожье, делая Subaru XV отличным выбором для путешествий по любым направлениям.

Благодаря фирменному оппозитному мотору Subaru XV обладает низким центром тяжести. Это значит, что он отлично управляется на скорости и прекрасно подойдет азартным водителям.

Контроль над режимами движения сделан максимально простым и понятным благодаря одной единственной клавише X-MODE. С ее помощью можно корректировать работу двигателя и трансмиссии в зависимости от того, что в данный момент находится под колесами автомобиля.

Простор в салоне и вместительный багажник позволяют назвать Subaru XV семейным автомобилем, который не разочарует в дальней поездке.

Максимально безопасный

Революционная система безопасности Subaru EyeSight оснащена стереокамерой с двумя объективами, которая работает по принципу человеческого зрения. Ее дальность, точность и скорость реакции превышают показатели конкурирующих систем, работающих на основе радаров.

EyeSight не заменяет водителя и не отбирает у него контроль над автомобилем. Она помогает бороться с человеческими ошибками и усталостью. Благодаря зоркому “зрению”, предсказывая опасности прежде, чем водитель успевает их заметить.

Система помощи водителю EyeSight при помощи таких функций, как предаварийный механизм торможения, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы, предупреждение о начале движения автомобиля, следующего впереди автомобиля, предаварийное управление дроссельной заслонкой может не только предупредить об опасности, но и помочь водителю избежать ее.

Стильный внутри

Стремительная внешность автомобиля дополняется ультрасовременным интерьером. Отличительной чертой нового Subaru XV является высокое качество отделки салона, свойственное автомобилям более высокого класса. Сиденья с развитой боковой поддержкой останутся комфортными даже при весьма динамичной езде. Дышащая оббивка сидений создает ощущение уюта в дальней дороге.

Управление всеми критически важными функциями доступно прямо на руле, оперативная информация выводится на многофункциональный экран, а 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы позволяет с удобством управлять разнообразным контентом, в том числе и подключать смартфоны на iOS и Android.

Вполне доступный

Конкуренция на рынке кроссоверов велика. Но Subaru XV и здесь не ударит лицом в грязь, поскольку за свою цену выглядит на фоне конкурентов весьма выигрышно.

В базовой комплектации без EyeSight за 740 тыс. грн Subaru XV предлагает полный привод с режимом X-Mode и динамичную, но экономичную связку из 2-литрового мотора и вариатора. Двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и камера заднего вида делает автомобиль весьма комфортным.

Комплектация с EyeSight обойдется всего в 770 тыс. грн. Доплата за EyeSight небольшая, учитывая широкие возможности системы.

И даже в топовой комплектации за 840 тыс. грн Subaru XV остается очень выгодным предложением, поскольку авто за эту цену с подогревом руля, электроприводом сидений немного. Ну а системы аналогичной EyeSight за эти деньги вообще не предложит никто.

Узнать больше о Subaru XV можно на xv.subaru.ua