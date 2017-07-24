Контрразведчика СБУ, который крышевал порнобизнес, взяли под стражу

Суд в Днипре арестовал сотрудника военной контрразведки Службы безопасности Украины, подозреваемого в получении взяток за непрепятствование ведению порнобизнеса.
Правда, с возможностью выхода под залог.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.
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В качестве альтернативной меры пресечения суд разрешил сотруднику СБУ выйти под залог в размере 128 тысяч гривен.
Напомним, торговца детской порнографией задержали под Киевом.