ГПУ будет заочно расследовать дело против экс- главного оборонщика Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Правоохранители расследуют дело против подозреваемых по завладению 2010 году путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору государственными средствами в особо крупных размерах в сумме 1,5 млн долларов.

В связи с неустановленным местонахождением, все трое подозреваемых еще в 2013 году объявлены в розыск.

22 июня 2017 года следственным судьей Печерского районного суда г. Киева предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении Кучера и одного из его сыновей, а 20 июля 2017 года - в отношении его второго сына, который находится в международном розыске Интерпола.

Напомним, Матиос ответил на решение Басманного суда фразой Жеглова.