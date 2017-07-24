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Главная » Страна » ГПУ будет заочно расследовать дело против экс- главного оборонщика Украины

ГПУ будет заочно расследовать дело против экс- главного оборонщика Украины

ГПУ будет заочно расследовать дело против экс- главного оборонщика Украины
Константин Кучер / Фото из открытых источников

Все трое подозреваемых еще в 2013 году объявлены в розыск

24.07.17 156
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Генпрокуратурой получены судебные разрешения на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра промышленной политики Украины – председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константина Кучера и его сыновей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Правоохранители расследуют дело против подозреваемых по завладению 2010 году путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору государственными средствами в особо крупных размерах в сумме 1,5 млн долларов.

В связи с неустановленным местонахождением, все трое подозреваемых еще в 2013 году объявлены в розыск.

22 июня 2017 года следственным судьей Печерского районного суда г. Киева предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении Кучера и одного из его сыновей, а 20 июля 2017 года - в отношении его второго сына, который находится в международном розыске Интерпола.

Напомним, Матиос ответил на решение Басманного суда фразой Жеглова. 

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