ГПУ будет заочно расследовать дело против экс- главного оборонщика Украины

Генпрокуратурой получены судебные разрешения на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении бывшего заместителя министра промышленной политики Украины – председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Константина Кучера и его сыновей.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Правоохранители расследуют дело против подозреваемых по завладению 2010 году путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору государственными средствами в особо крупных размерах в сумме 1,5 млн долларов.
В связи с неустановленным местонахождением, все трое подозреваемых еще в 2013 году объявлены в розыск.
22 июня 2017 года следственным судьей Печерского районного суда г. Киева предоставлено разрешение на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении Кучера и одного из его сыновей, а 20 июля 2017 года - в отношении его второго сына, который находится в международном розыске Интерпола.
Напомним, Матиос ответил на решение Басманного суда фразой Жеглова.