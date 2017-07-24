Волкер призвал к политическому единству в Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал условия возвращения территориальной целостности нашей страны.

"Курт Волкер акцентировал внимание на необходимости оказания поддержки людям, проживающих на временно оккупированных территориях, чтобы они знали, что они важны для Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Верховной Рады.

По его словам, для возвращения территориальной целостности и суверенитета страны крайне важным является сохранение политического единства внутри страны, ради которой политические силы должны работать как одна национальная команда, подвигая свои узкопартийные интересы, или собственные персональные амбиции, на второй план.

Волкер, который только что вернулся из зоны вооруженного конфликта на Донбассе, поделился своими впечатлениями от поездки: "страшный конфликт в горячей фазе, а не замороженный, как это воспринимают на Западе". Он подчеркнул, что по результатам этой поездки западные партнеры будут определять дальнейшие шаги с целью мирного урегулирования ситуации.

Напомним, российских военных в Донбассе заставляют сдавать документы и удалять страницы в соцсетях.