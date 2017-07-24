За арестованного Мельника поручились народные депутаты и Герои Украины

Апелляционный суд Киева отпустил из-под стражи начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Юрия Мельника, который подозревается в причастности к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод".

Суд отдал его на поруки народных депутатов Андрея Тетерука и Юрия Березы. Соответствующее решение огласила коллегия судей в понедельник, 24 июля.

Таким образом, Апелляционный суд отменил решение Соломенского райсуда об аресте Мельника с залогом. Однако, к подозреваемому применена мера пресечения в виде личного поручительства депутатов Тетерука, Березы и трех военных - Героев Украины: Евгения Межевикина, Василия Зубанича и Игоря Герасименко.

Также Апелляционный суд обязал Мельника сдать загранпаспорт, не выезжать из Киева и не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Напомним, что 14 июля этого года в НАБУ сообщили, что задержали пятерых человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод", в том числе директора завода и его заместителя: начальника ЦБТУ (Центральное бронетанковое управление) ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майор), начальника отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковник), директора и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", а также учредителя ООО, задействованного в схеме.

Было установлено, что должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

Напомним, Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю.