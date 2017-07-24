Обнародованы новые данные по количеству переселенцев в Украине

На 24 июля 2017 года в Украине официально зарегистрированы 1 млн 580 тыс 646 переселенцев или 1 млн 270 тыс 372 семьи из Крыма и Донбасса.
С июля 2016 года это число уменьшилось на 200 000.
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
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По данным ведомства, это связано как с возвращением людей на места своего постоянного проживания, в результате чего они теряют статус переселенца, так и с работой, проводимой управлениями соцзащиты населения по упорядочению учета.
На 24 июля 2017 года получателям помощи перечислено 1 654 700 гривен.