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Гройсман заявил о разработке "дорожной пенсионной карты"

Гройсман заявил о разработке "дорожной пенсионной карты"
Владимир Гройсман / Фото: УНИАН

Формирование накопительной пенсионной системы станет следующим шагом сразу после реформирования солидарной

24.07.17 544
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Разработанная "дорожная карта" предусматривает после реформы нынешней солидарной системы сразу перейти к формированию накопительной.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман отметил, что формирование накопительной пенсионной системы станет следующим шагом сразу после реформирования солидарной системы.

Напомним, Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий. 

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