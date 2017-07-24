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Главная » Страна » Генштаб дал добро на 3G в Житомире

Генштаб дал добро на 3G в Житомире

Генштаб дал добро на 3G в Житомире
Иллюстративное фото

С 26 июля все крупнейшие города Украины будут охвачены 3G-связью

24.07.17 456
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В Генштабе ВСУ разрешили подключение Житомира к высокоскоростному мобильному интернету от Киевстара, Vodafone и lifecell. Именно Житомир оставался последним украинским областным центром без 3G.

Об этом сообщает "Новое время".

Как ожидается, мобильные базовые станции третьего поколения сотовой связи заработают в Житомире в среду, 26 июля. 

"Сегодня и завтра мы будем работать и днем, и если надо ночью, лишь бы жители Житомира могли уже в среду ощутить все преимущества скоростного 3G!" - заявил в понедельник, 24 июля исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

Специальные пользователи радиочастотного ресурса из Генштаба ВСУ именно в Житомире дольше всех не могли освободить нужный для Киевстара, Vodafone и lifecell диапазон, после 3G-тендера в феврале 2015 года.

Таким образом, с 26 июля все крупнейшие города Украины будут охвачены 3G-связью, заверил исполнительный директор УГЦР.

Напомним, британский виртуальный оператор LycaMobile зарегистрировался в Украине.

 

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