Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Стрельба в Днипре: убиты двое бойцов АТО, ранен адвокат ветеранов

Видео Стрельба в Днипре: убиты двое бойцов АТО, ранен адвокат ветеранов

<span class="label red">Видео</span> Стрельба в Днипре: убиты двое бойцов АТО, ранен адвокат ветеранов
Эдмонд Саакян / Фото: Мост-Днепр

В полиции говорят, что конфликт возник на почве "экономических интересов"

25.07.17 100
000

Вечером в понедельник, 24 июля, в результате стрельбы в Днипре погибли двое участников антитеррористической операции в Донбассе, и был тяжело ранен известный в городе адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Об этом сообщает местное издание Днипроград.

После хирургического вмешательства состояние Саакяна стабилизировано, его жизни ничего не угрожает. Сейчас возле палаты интенсивной хирургии больницы имени Мечникова, куда доставили Саакяна, дежурят его товарищи по АТО.

В результате стрельбы на месте погиб, по неподтвержденным данным, бывший боец 11 батальона 51 бригады с позывным "Щука". Он получил огнестрельное ранение в голову.

Многочисленные ранения получил и ветеран АТО Алексей Вагнер, который служил вместе с Саакяном в 20 отдельном батальоне 93 мотопехотной бригады и пострадал во время нападения "титушек" 9 мая.

"По словам ответственного по больнице имени Мечникова Ярослава Медвежонка, Вагнера привезли в очень тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. Он умер во время попыток оказать ему медицинскую помощь", - говорится в сообщении. 

Стрельба произошла в 19:30 около кафе "Дом" в Шевченковском районе города. Стрелки скрылись с места преступления на автомобиле "Тойота" белого цвета. На нем же один из нападавших приехал в больницу Мечникова за медицинской помощью, где и был задержан.

По словам очевидцев, раненый Саакян успел сделать несколько выстрелов в ответ и ранить одного из нападавших.

В полиции сообщили, что стрельба возникала на почве конфликта двух сторон, касающегося "экономических интересов". Об этом заявил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь в эфире местного "9 канала".

"Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон: со стороны Саакяна (адвокат Эдмонд Саакян, - ред.) и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал он.

По словам Грозя, стрельба велась из автомата и пистолетов. Он также рассказал, что среди нападавших тоже есть раненые, которым сейчас оказывается медицинская помощь. По информации главы криминальной полиции, стрельба произошла после запланированной встречи двух сторон.

"Они встречались, беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - рассказал Грозь.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Участник АТО погиб от взрыва гранаты в Винницкой областиКарта военных действий в зоне АТО на 24 июляАТО: 14 обстрелов, один боец ранен

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 16809
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1289
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 11893
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4020
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8505
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1234
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 2991
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 3390 / 16809
  2. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 2045 / 2268
  3. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 1803 / 2106
  4. История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически 1664 / 1927
  5. Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю 1662 / 1899
  6. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 1561 / 2254
  7. В Киеве зафиксирован первый летний температурный рекорд 1458 / 1623
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 47 / 16809
  2. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 26 / 2254
  3. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 7 / 2268
  4. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 6 / 1289
  5. В Минэкономразвития подсчитали, сколько пенсионеры будут получать в 2028 году 6 / 1274
  6. Германия предлагает усилить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым 5 / 799
  7. За арестованного Мельника поручились народные депутаты и Герои Украины 4 / 1420
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.