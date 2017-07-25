В полиции говорят, что конфликт возник на почве "экономических интересов"

Вечером в понедельник, 24 июля, в результате стрельбы в Днипре погибли двое участников антитеррористической операции в Донбассе, и был тяжело ранен известный в городе адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Об этом сообщает местное издание Днипроград.

После хирургического вмешательства состояние Саакяна стабилизировано, его жизни ничего не угрожает. Сейчас возле палаты интенсивной хирургии больницы имени Мечникова, куда доставили Саакяна, дежурят его товарищи по АТО.

В результате стрельбы на месте погиб, по неподтвержденным данным, бывший боец 11 батальона 51 бригады с позывным "Щука". Он получил огнестрельное ранение в голову.

Многочисленные ранения получил и ветеран АТО Алексей Вагнер, который служил вместе с Саакяном в 20 отдельном батальоне 93 мотопехотной бригады и пострадал во время нападения "титушек" 9 мая.

"По словам ответственного по больнице имени Мечникова Ярослава Медвежонка, Вагнера привезли в очень тяжелом состоянии, с большой кровопотерей. Он умер во время попыток оказать ему медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла в 19:30 около кафе "Дом" в Шевченковском районе города. Стрелки скрылись с места преступления на автомобиле "Тойота" белого цвета. На нем же один из нападавших приехал в больницу Мечникова за медицинской помощью, где и был задержан.

По словам очевидцев, раненый Саакян успел сделать несколько выстрелов в ответ и ранить одного из нападавших.

В полиции сообщили, что стрельба возникала на почве конфликта двух сторон, касающегося "экономических интересов". Об этом заявил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь в эфире местного "9 канала".

"Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон: со стороны Саакяна (адвокат Эдмонд Саакян, - ред.) и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал он.

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По словам Грозя, стрельба велась из автомата и пистолетов. Он также рассказал, что среди нападавших тоже есть раненые, которым сейчас оказывается медицинская помощь. По информации главы криминальной полиции, стрельба произошла после запланированной встречи двух сторон.

"Они встречались, беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - рассказал Грозь.