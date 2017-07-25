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Главная » Страна » Фото СМИ: Четверо напавших на бойцов АТО в Днипре находятся в больнице

Фото СМИ: Четверо напавших на бойцов АТО в Днипре находятся в больнице

<span class="label red">Фото</span> СМИ: Четверо напавших на бойцов АТО в Днипре находятся в больнице
Фото: informator.dp.ua

Ранее они уже якобы привлекались к уголовной ответственности

25.07.17 1042
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В результате стрельбы в Днипре вечером 24 июля погибли двое бывших бойцов АТО, был ранен адвокат и волонтер Эдмонд Саакян, также получили ранения четверо нападавших. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Около восьми часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днипра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия с дистанции в несколько метров по бывшим военнослужащим", - говорится в сообщении.

По данным издания, на месте погиб воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады Алексей Вагнер, получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу Максим Иващук, бывший боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады. 

Сквозное ранение в живот получил Эдмонд Саакян. Он сейчас находится под охраной в больнице Мечникова. Несмотря на тяжелое ранение, его состояние стабильное, прогноз здоровья позитивный. Он находится в палате реанимации, но врачи говорят, что завтра он уже сможет давать показания. 

Присутствовавший на месте брат Эдмонда Эдуард Саакян ранений не получил.

Кто-то из группы участников АТО успел открыть ответный огонь, по озвученной на данный момент информации, из пистолета. В результате ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое серьезно ранены, но состояние стабильное. 

Сейчас они под охраной находятся в больнице имени Мечникова. По данным источников в полиции Днипра, это бандиты, причастные к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Их имена пока не обнародованы.

По предварительным данным, причиной конфликта может быть дело о защите прав одного из фермерских хозяйств, которое вел Эдмонд как адвокат. Бандиты якобы хотели вмешаться в этот спор со стороны другого участника. 

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