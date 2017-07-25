Отопительный сезон может быть сорван из-за неготовности ГТС, – Укртрансгаз

Программы техобслуживания и ремонта ГТС выполнены менее чем на четверть

Из-за низкого уровня готовности украинской газотранспортной системы (ГТС) к зиме будущий отопительный сезон находится под угрозой срыва. Об этом сообщает РБК-Украина.

В распоряжении СМИ оказались три письма, в которых коллектив ПАО "Укртрансгаз" (УТГ) обращается к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову с просьбой провести расследование по подготовке газотранспортной системы к отопительному сезону и принять меры.

Из писем следует, что поводов для жалоб у сотрудников Укртрансгаза несколько, и первый среди них – низкий уровень подготовки ГТС к зиме.

"За первое полугодие 2017 года программы технического обслуживания и текущих ремонтов выполнены лишь на 24%, а инвестиционная программа – на 4%", – сказано в письмах.

По мнению коллектива госкомпании, из-за этого успешное прохождение отопительного сезона находится под угрозой срыва.

Впрочем, в правлении Укртрансгаза с позицией коллектива не согласны и обнародованные в обращениях сотрудников цифры называют манипулятивными.

"Существует несколько показателей, которые свидетельствуют о выполнении компанией технических регламентов и финансовых программ поквартально, – заявил член правления ПАО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко. – Важно понимать, что не каждый квартал в течение года несет одинаковую финансовую нагрузку".

По его словам, согласно финансовому плану "Укртрансгаза" на 2017 год, который согласован с правлением и набсоветом НАК "Нафтогаз Украины" (являющегося акционером УТГ, – ред.), существенная доля работ запланирована на III и IV кварталы.

"Говорить о выполнении ремонтов по году в 24% – это манипуляция. Поскольку, во-первых, некорректно сравнивать два квартала к году, во-вторых, если смотреть поквартально, то в первом квартале план по текущим ремонтам был перевыполнен на 26%, а во втором выполнение составило 85%", – заверил Алексеенко.

В то же время, с этими аргументами не согласны представители коллектива Укртрансгаза.

"То есть, это означает, что мы должны будем основные ремонты осуществлять в зимний период, когда отопительный сезон уже в разгаре и стоимость работ в разы выше", – отметил директор одного из филиалов УТГ, подписавший обращение к властям, но не пожелавший назвать свое имя.

Напомним, 24 июля Владимир Гройсман заявил, что правительство активно готовится к отопительному сезону и накапливает необходимые для его прохождения запасы.