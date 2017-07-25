Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Волкер поддерживает поставку в оружия для Украины

Волкер поддерживает поставку в оружия для Украины

Волкер поддерживает поставку в оружия для Украины
Курт Волкер / Фото из открытых источников

Успех в установлении мира в Донбассе потребует нового стратегического диалога с Россией

25.07.17 35
000

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении Украине оружия для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе. Об этом он заявил в интервью BBC, передают Украинские новости.

По эго мнению такой шаг не будет провокационным, и это было бы правильно.

"Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", – заявил Волкер.

Он добавил, что успех в установлении мира на востоке Украины потребует того, что он назвал новым стратегическим диалогом с Россией.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Рисунок Трампа продадут на аукционеАТО: 27 обстрелов, трое бойцов получили раненияТиллерсон подумывает об отставке, - СМИ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 16978
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1293
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 11980
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4060
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8571
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1246
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3018
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 3539 / 16978
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 2861 / 3770
  3. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 2183 / 2411
  4. История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически 1897 / 2152
  5. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 1881 / 2188
  6. Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю 1732 / 2012
  7. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 1607 / 2290
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 48 / 16978
  2. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 26 / 2290
  3. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 21 / 3770
  4. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 8 / 2411
  5. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 6 / 1293
  6. В Минэкономразвития подсчитали, сколько пенсионеры будут получать в 2028 году 6 / 1309
  7. Германия предлагает усилить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым 5 / 803
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.