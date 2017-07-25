Волкер поддерживает поставку в оружия для Украины

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставлении Украине оружия для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками в Донбассе. Об этом он заявил в интервью BBC, передают Украинские новости.
По эго мнению такой шаг не будет провокационным, и это было бы правильно.
"Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", – заявил Волкер.
Он добавил, что успех в установлении мира на востоке Украины потребует того, что он назвал новым стратегическим диалогом с Россией.