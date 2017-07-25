Перекрыт канал контрабанды наркотиков из Северной Америки, – СБУ

Житель Киева заказывал и получал наркотики из страны Северной Америки, сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал контрабанды. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что житель Киева регулярно заказывал через Интернет и получал наркотики из одной из стран Северной Америки. Злоумышленник реализовывал "товар" через так называемые "закладки", оплата от клиентов поступала на банковскую карточку", – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали подозреваемого в одном из почтовых отделений Киева во время получения очередного отправления с партией элитной марихуаны.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч.2 ст.305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров), задержанному сообщили о подозрении.

Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.