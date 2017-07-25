Холодницкий рассказал об угрозах в свой адрес

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил об угрозах в свой адрес. Об этом сказал в интервью Голосу Украины.

"Пишут всевозможные смс-ки, сообщения в Фейсбуке, угрожают. Но если на все это реагировать, можно сойти с ума. Просто надо честно и качественно выполнять свою работу", – сказал Холодицкий.

Перед кабинетом главы САП появилась охрана и рамка-металлоискатель.

"Принято решение о применении мер безопасности согласно Закону Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", – сказал Холодницкий.

Глава САП также отметил, что у него есть круглосуточная охрана. По его словам, у него нет претензий к охранникам, они хорошо исполняют свою работу.