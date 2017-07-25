Раненый в Днипре адвокат рассказал о причинах конфликта

Раненый во время стрельбы в Днипре вечером 24 июля адвокат и участник АТО Эдмонд Саакян прооперирован в больнице имени Мечникова. Его состояние стабильное. Об этом сообщает Днипроград.

Он уже дал показания полиции по поводу инцидента с нападением на него и его брата вечером 24 июля.

"По его словам, три дня назад на его родственников "наехали" эти бандиты и потребовали денег. После того, как они поняли, что им ничего не достанется, они открыли огонь. Эдмонд говорит, что это у него четвертый день рождения", - говорится в сообщении.

Во время стрельбы Саакян получил четыре ранения, из которых самое серьезное сквозное ранение в живот. Врачи называют состояние пострадавшего стабильным средней тяжести, констатируют значительную потерю крови.

В настоящее время отделение, где лечатся Саакян и четверо нападавших, находится под строгой охраной. При этом, по данным издания, адвоката от преступников отделяет только стеклянная перегородка. Они постоянно находятся в поле зрения друг друга.

В результате стрельбы в Днипре вечером 24 июля погибли двое бывших бойцов АТО, был ранен адвокат и волонтер Эдмонд Саакян, также получили ранения четверо нападавших.