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Главная » Страна » Раненый в Днипре адвокат рассказал о причинах конфликта

Раненый в Днипре адвокат рассказал о причинах конфликта

Раненый в Днипре адвокат рассказал о причинах конфликта
Эдмонд Саакян / Фото: Мост-Днепр

Бандиты якобы требовали денег от его родственников

25.07.17 130
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Раненый во время стрельбы в Днипре вечером 24 июля адвокат и участник АТО Эдмонд Саакян прооперирован в больнице имени Мечникова. Его состояние стабильное. Об этом сообщает Днипроград.

Он уже дал показания полиции по поводу инцидента с нападением на него и его брата вечером 24 июля.

"По его словам, три дня назад на его родственников "наехали" эти бандиты и потребовали денег. После того, как они поняли, что им ничего не достанется, они открыли огонь. Эдмонд говорит, что это у него четвертый день рождения", - говорится в сообщении.

Во время стрельбы Саакян получил четыре ранения, из которых самое серьезное сквозное ранение в живот. Врачи называют состояние пострадавшего стабильным средней тяжести, констатируют значительную потерю крови.

В настоящее время отделение, где лечатся Саакян и четверо нападавших, находится под строгой охраной. При этом, по данным издания, адвоката от преступников отделяет только стеклянная перегородка. Они постоянно находятся в поле зрения друг друга.

В результате стрельбы в Днипре вечером 24 июля погибли двое бывших бойцов АТО, был ранен адвокат и волонтер Эдмонд Саакян, также получили ранения четверо нападавших. 

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