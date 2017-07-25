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Главная » Страна » Фигурант "дела 2 мая" в Одессе Фучеджи получил российское гражданство

Фигурант "дела 2 мая" в Одессе Фучеджи получил российское гражданство

Фигурант "дела 2 мая" в Одессе Фучеджи получил российское гражданство
Дмитрий Фучеджи / Фото из открытых источников

Россия отказалась выдать одного из экс-руководителей одесской полиции

25.07.17 46
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Экс-заместитель начальника управления МВД в Одесской области, фигурант "дела 2 мая" Дмитрий Фучеджи получил гражданство Российской Федерации. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры РФ на запрос Генпрокуратуры Украины, сообщает Громадське со ссылкой начальника департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка.

В России на просьбу о помощи в экстрадиции и задержании Фучеджи ответили, что не могут этого сделать, поскольку подозреваемый является гражданином России.

"Возникает вопрос, почему лицо, на которое были возложены функции охраны общественного порядка во время массовых мероприятий, бездействовало. И бездействовало, когда сопровождало агрессивно настроенных граждан, которые поддерживали Россию, и фактически своим бездействием спровоцировало драку между пророссийски и проукраински настроенными активистами, что привело к стрельбе. И еще вопрос, почему это лицо получило позже гражданство РФ - это мы и пытаемся выяснить", - сказали следователи прокуратуры, которые расследуют действия правоохранителей во время событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и спланированы.

Бывший заместитель начальника главного управления МВД Украины в Одесской области, начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи был отстранен от работы из-за подозрения в бездействии во время столкновений 2 мая 2014 в Одессе. В мае 2014 он был объявлен в розыск.

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