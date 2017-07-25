Холодницкий: Побороть коррупцию полностью невозможно

Председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что в Украине невозможно полностью побороть коррупцию. Об этом он сказал в интервью Голосу Украины.

"В Украине, как и во всем мире, преодолеть коррупцию полностью невозможно. Ее можно только загнать "под плинтус". Настолько минимизировать, чтобы она не влияла на государственные процессы. И я верю в то, что нам это удастся", - отметил глава САП.

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Ранее Назар Холодницкий сообщил, что в Украине создается механизм, с помощью которого любой сможет легализовать денежные средства, заработанные незаконным путем.