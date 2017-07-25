САП готовит 60 производств против министров, депутатов и представителей исполнительной власти

Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит 60 производств о незаконном обогащении министров, народных депутатов, руководителей центральных органов исполнительной власти. Об этом сказал председатель САП Назар Холодницкий в интервью Голосу Украины.

"У нас есть 60 производств по поводу незаконного обогащения тех или иных чиновников, которые нам подследственны. Это и министры, и народные депутаты, и руководители центральных органов исполнительной власти. Процесс продолжается. Есть уголовные производства, которые идут своим чередом. И это не остановить. Не исключаю, что до сентября мы еще пару представлений занесем, если меня детективы и прокуроры убедят в достаточности оснований для объявления подозрений", – сказал Холодницкий.

Он предположил, что парламент рассмотрит соответствующие представления не раньше сентября.

"Мы передаем представления по мере их готовности, а не приурочиваем к заседаниям комитета, юбилеям или тому подобному. Есть достаточная доказательная база – будут представления относительно народных депутатов. У меня с детективами очень часто бывают диспуты по поводу достаточности доказательной базы", – добавил антикоррупционный прокурор.

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Ранее Назар Холодницкий сообщил, что в Украине создается механизм, с помощью которого любой сможет легализовать денежные средства, заработанные незаконным путем.