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Главная » Страна » В Крыму площадь виноградников сократилась втрое
В Крыму площадь виноградников сократилась втрое
Фото из открытых источников

В Крыму площадь виноградников сократилась втрое

Было 100 тысяч га – осталось только 30 тысяч

25.07.17 365
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Площадь виноградников, которые ранее достигали 100 тыс. гектар, после оккупации сократилась до 30 тыс. гектар. Об этом сообщил так называемый "председатель комитета парламента Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам" Игорь Буданов, передает Крым.Реалии.

"Чтобы возродить отрасль и вернуть ей былые масштабы необходимо решить ряд проблемных вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровнях. С учетом значимости виноградарско-винодельческой отрасли не только для Крыма, но и для всей России, регулировать деятельность винодельческих предприятий необходимо отдельным профильным законом", – заявил Буданов.

Напомним, Россия вывезла из оккупированного Крыма 450 раритетных музейных экспонатов для участия в выставке "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства" в московском Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.

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