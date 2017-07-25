В Крыму площадь виноградников сократилась втрое

Площадь виноградников, которые ранее достигали 100 тыс. гектар, после оккупации сократилась до 30 тыс. гектар. Об этом сообщил так называемый "председатель комитета парламента Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам" Игорь Буданов, передает Крым.Реалии.
"Чтобы возродить отрасль и вернуть ей былые масштабы необходимо решить ряд проблемных вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровнях. С учетом значимости виноградарско-винодельческой отрасли не только для Крыма, но и для всей России, регулировать деятельность винодельческих предприятий необходимо отдельным профильным законом", – заявил Буданов.
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Напомним, Россия вывезла из оккупированного Крыма 450 раритетных музейных экспонатов для участия в выставке "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства" в московском Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.