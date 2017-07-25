Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В полиции рассказали подробности стрельбы в Днипре

В полиции рассказали подробности стрельбы в Днипре

В полиции рассказали подробности стрельбы в Днипре
На месте стрельбы / Фото: informator.dp.ua

Причиной конфликта называют исключительно экономические вопросы

25.07.17 123
000

Перестрелка в Днипре вечером 24 июля, в которой погибли два участника АТО, произошла из-за экономических, а не криминальных или политических вопросов. Об этом заявил заместитель начальника – начальник криминальной полиции Главного управления Нацполиции Олег Грозь на брифинге, передает Украинская правда.

"Где-то в 19 часов в ресторане "Дом", проспект Гагарина-95, участники события встретились, у них была беседа по поводу выяснения каких-то своих личных вопросов. Встреча не носила криминального, политического и другого характера – на встрече решались исключительно экономические вопросы. Видимо, не пришли к единому мнению – и одна из сторон решила разрешить его силовым способом", – сказал он.

В результате спора возникла перестрелка, в ходе которой два человека погибли, и пять, в том числе четверо нападавших, получили ранения.

"Два человека из этих четверых задержаны по 208 статье, им уже вручили подозрения, а роль еще двух человек будет изучена", – сообщил Грозь.

Полиция изъяла на месте перестрелки автомат Калашникова и пистолеты. На данный момент оружие проверятся на предмет возможного использования в других преступлениях. Об этом сообщают Українські Новини.

Грозь сказал, что участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей Днипра, иностранец и житель Донецкой области.

"Нас интересуют еще 3 лица, их (личности) устанавливаем. Они в розыск не объявлялись", – добавил он.

Некоторые из участников перестрелки ранее были судимы.

По факту стрельбы следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В результате стрельбы в Днипре вечером 24 июля погибли двое бывших бойцов АТО, был ранен адвокат и волонтер Эдмонд Саакян, также получили ранения четверо нападавших. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Раненый в Днипре адвокат рассказал о причинах конфликтаСМИ: Четверо напавших на бойцов АТО в Днипре находятся в больницеСтрельба в Днипре: убиты двое бойцов АТО, ранен адвокат ветеранов

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 17210
  2. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 1314
  3. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 12066
  4. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 4080
  5. Последние из могикан. Американский исследователь о том, что на самом деле погубило коренные народы Америки 8638
  6. Великий подкаблучник. Чему джазовый виолончелист Ларс Даниэльссон научился, копая могилы на кладбище 1266
  7. Трамп — симптом национальной болезни, которой страдает Америка, — Ричард Форд 3037
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 3794 / 17210
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 3791 / 4236
  3. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 2400 / 2642
  4. История смертельного больного английского мальчика закончилась трагически 2098 / 2338
  5. Дрон с пропеллерами на пропеллере сделали в Сингапуре 1987 / 2296
  6. Украина оказалась в европейских лидерах по удивительному показателю 1942 / 2201
  7. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 1659 / 2346
  1. Первый сине-жёлтый. К 25-летию бунта украинских моряков в Севастополе 55 / 17210
  2. Учиться по-новому. Главные новшества реформы образования в Украине 47 / 4236
  3. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 27 / 2346
  4. Мы к вам идём. Кому из бизнеса стоит готовиться к обыскам 10 / 2642
  5. Другой театр. Как Саша Стешенко становится собой, превращаясь в кого угодно 6 / 1314
  6. В Минэкономразвития подсчитали, сколько пенсионеры будут получать в 2028 году 6 / 1338
  7. Германия предлагает усилить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым 5 / 808
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.