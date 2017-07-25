В полиции рассказали подробности стрельбы в Днипре

Перестрелка в Днипре вечером 24 июля, в которой погибли два участника АТО, произошла из-за экономических, а не криминальных или политических вопросов. Об этом заявил заместитель начальника – начальник криминальной полиции Главного управления Нацполиции Олег Грозь на брифинге, передает Украинская правда.

"Где-то в 19 часов в ресторане "Дом", проспект Гагарина-95, участники события встретились, у них была беседа по поводу выяснения каких-то своих личных вопросов. Встреча не носила криминального, политического и другого характера – на встрече решались исключительно экономические вопросы. Видимо, не пришли к единому мнению – и одна из сторон решила разрешить его силовым способом", – сказал он.

В результате спора возникла перестрелка, в ходе которой два человека погибли, и пять, в том числе четверо нападавших, получили ранения.

"Два человека из этих четверых задержаны по 208 статье, им уже вручили подозрения, а роль еще двух человек будет изучена", – сообщил Грозь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раненый в Днипре адвокат рассказал о причинах конфликта

Полиция изъяла на месте перестрелки автомат Калашникова и пистолеты. На данный момент оружие проверятся на предмет возможного использования в других преступлениях. Об этом сообщают Українські Новини.

Грозь сказал, что участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей Днипра, иностранец и житель Донецкой области.

"Нас интересуют еще 3 лица, их (личности) устанавливаем. Они в розыск не объявлялись", – добавил он.

Некоторые из участников перестрелки ранее были судимы.

По факту стрельбы следственным управлением ГУНП в Днепропетровской области начато уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В результате стрельбы в Днипре вечером 24 июля погибли двое бывших бойцов АТО, был ранен адвокат и волонтер Эдмонд Саакян, также получили ранения четверо нападавших.