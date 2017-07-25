Апелляционный суд отменил списание 20 млн грн с "дочки" российского Газпрома

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворялось ходатайство Государственной исполнительной службы о списании около 80 млн грн дивидендов со счета украинской "дочки" российского газового монополиста Газпром - компании Газтранзит в рамках исполнительного производства по взысканию с Газпрома штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.
Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на постановление суда.
Рассмотрев материалы дела, коллегия судей Киевского апелляционного хозсуда отметила, что по решению акционеров Газтранзита, дивиденды за 2016 год должны быть выплачены акционерам не позднее 27 октября 2017 года, на основании перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленного по состоянию на 31 мая 2017.
Таким образом, как отмечается в материалах дела, акционеры Газтранзита получат право на дивиденды с 27 октября.
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При этом коллегия судей суда апелляционной инстанции пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли Газтранзита нарушает права акционеров Газтранзита, поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали Газтранзиту, а не Газпрому.
Учитывая вышеизложенное, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционные жалобы компаний Газпром и Газтранзит подлежат удовлетворению, а решение Хозяйственного суда Киева - отмене.
Напомним, АМКУ 25 января 2016 года принял решение оштрафовать Газпром на 85,966 млрд грн за "нарушение экономической конкуренции в виде бездействия, которое заключалось в непринятии мер по обеспечению получения услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам через территорию Украины на обоснованных условиях и было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке, и привело к ущемлению интересов НАК "Нафтогаз Украины" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуги по транзиту природного газа по магистральным трубопроводам по территории Украины как покупателя".
Позже сумма штрафа увеличилась вдвое из-за начисления пени, так как Газпром отказался оплачивать штраф.