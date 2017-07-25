Апелляционный суд отменил списание 20 млн грн с "дочки" российского Газпрома

Конфискованные дивиденды, на момент вынесения решения о списании, принадлежали Газтранзиту, а не российскому монополисту

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворялось ходатайство Государственной исполнительной службы о списании около 80 млн грн дивидендов со счета украинской "дочки" российского газового монополиста Газпром - компании Газтранзит в рамках исполнительного производства по взысканию с Газпрома штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на постановление суда.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей Киевского апелляционного хозсуда отметила, что по решению акционеров Газтранзита, дивиденды за 2016 год должны быть выплачены акционерам не позднее 27 октября 2017 года, на основании перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленного по состоянию на 31 мая 2017.

Таким образом, как отмечается в материалах дела, акционеры Газтранзита получат право на дивиденды с 27 октября.

При этом коллегия судей суда апелляционной инстанции пришла к выводу, что удовлетворение заявления об обращении взыскания на дивиденды от чистой прибыли Газтранзита нарушает права акционеров Газтранзита, поскольку указанные средства на момент взыскания принадлежали Газтранзиту, а не Газпрому.

Учитывая вышеизложенное, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционные жалобы компаний Газпром и Газтранзит подлежат удовлетворению, а решение Хозяйственного суда Киева - отмене.