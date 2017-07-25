Кремль отреагировал на заявление Волкера о поставках американского оружия в Украину

Поставки американского оружия в Украину "отдалят" от момента решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российское информагентство ТАСС.

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", – сказал Песков.

Напомним, ранее специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставки оружия Украине, чтобы помочь ей в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. По словам Волкера, поставка вооружений украинской армии могла бы изменить поведение Москвы.