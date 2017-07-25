Глава Госпогранслужбы подал в отставку

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Громадське радіо.
"Его (Назаренко, – ред.) состояние здоровья заставило его принять это сложное, но необходимое дня него решение", – сообщил Слободян.
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Напомним, 21 июля 2017 года во время совместного заявления президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко потерял сознание, его оперативно вынесли из зала. Позже сообщалось, что Назаренко находится в реанимации, его состояние удовлетворительное.