В Украине намечается новая блокада российского бизнеса

Украинские националистические партии в сентябре нынешнего года начнут новую масштабную акцию по блокированию российского бизнеса.
Об этом заявил народный депутат Андрей Ильенко.
"Основную часть этой акции мы начнем реализовывать с сентября. Мы уже обращаемся ко всем украинцам с призывом вместе закончить это безобразие. Если власть этого не хочет делать, все в свои руки должно взять гражданское общество", – цитируют Ильенко comments.ua.
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Он подчеркнул: "Мы не собираемся делать украинцев заложниками ситуации. Народ должен быть готов к нашим акциям. Они будут абсолютно мирным".
На данный момент нет четкого списка компаний, чью деятельность активисты планируют блокировать.
Напомним, Германия предлагает усилить санкции против РФ из-за поставок турбин Siemens в Крым.