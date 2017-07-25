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Новости партнеров “Обожаю смешить и освоила профессию, позволяющую сделать это работой” - РЕМ КЕРИСИ

<span class="label">Новости партнеров</span> “Обожаю смешить и освоила профессию, позволяющую сделать это работой” - РЕМ КЕРИСИ

С 3 августа в кинотеатрах Украины стартует зажигательная французская комедия “Жених на двоих” от всемирно известной “Gaumont” (“5 элемент”, “1+1”, “Леон-Киллер”).

25.07.17 19
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О том, как снимаются комедии, и что ждет зрителей на большом экране, рассказывает Рем Кериси, режиссер, сценарист и исполнительница одной из главных ролей фильма “Жених на двоих”.

Как появилась идея второго полнометражного фильма?

Сразу после выхода Париж любой ценой три мои подружки вышли замуж. Несмотря на то, что я была за них очень рада, эти события столкнули меня лицом к лицу с собственным одиночеством, и, как это часто бывает, написание новой истории стало своего рода терапией. Само собой получилось так, что я снова стала рассказывать о женщинах своего поколения и о том, как нам непросто вступать в серьёзные отношения. Я обнаружила, что тоскующие девушки бывают двух типов: А и В. Девушки типа А боятся вступать в отношения и остаются одинокими, а девушки типа В боятся одиночества и вступают в отношения очень быстро. Джульетта, героиня фильма Жених  на двоих, принадлежит к первому типу. Как и я, она предпочитает сосредоточиться на работе, а личную жизнь отодвинуть в сторонку. Потому что верить в любовь она не решается. Проблема только в том, что она организатор свадеб, и девушки, которых она выдаёт замуж, принадлежат к типу В.

Алексия – одна из них. Создавая её, я вспоминала некоторых своих подружек детства из Нейи, которым я когда-то завидовала. Девушки, чья жизнь выглядит так привлекательно: у них есть прекрасный дом, их родители по-прежнему вместе. Но они испытывают сильное давление семьи, друзей и даже средств массовой информации. В общем, я решила сделать фильм, в котором бы столкнулись девушка типа А и типа В. Абсолютно всё противопоставляет их друг другу: внешность, социальная среда, мечты. Но только Джульетте предстоит организовать свадьбу Алексии, - которую она знает с детства, - с Матиасом. В ожидании рокового дня трое героев встретятся лицом к лицу со своими страхами и внутренними противоречиями. Каждому из них предстоит сделать важный выбор, который позволит им повзрослеть.

Как и Париж любой ценой, Жених  на двоих - комедия.

Когда предлагаешь зрителю взглянуть на жизнь через призму комедии, это позволяет передавать свои послания в более лёгкой форме. Этот жанр похож на меня. Я от природы позитивна. Обожаю смешить и освоила профессию, позволяющую сделать это работой. Но тут самым важным было соблюсти все законы комедийного жанра. Это оказалось непросто. Сложно соблюдать нормы, когда хочешь сделать что-то новое. Мне хотелось столкнуть двух женщин, рассказать о своём детстве, об отношениях между людьми из разных социальных слоёв и о ложных представлениях о людях. Но я целый год искала стержень, моторчик квипрокво, который бы позволил появиться настоящей истории. Следующей задачей было ловко обойтись с законами жанра, чтобы избежать слишком предсказуемых сцен. Главным для меня было в любой ситуации удивить. А ещё я так люблю женщин, что решила, пусть все они будут красивыми и каждая выйдет победительницей.

 Можете ли вы сказать, что фильм Жених  на двоих более личный, чем Париж любой ценой?

Да. Глубинный смысл неизменен, так как я хочу показать, что наши слабости превращаются в наши преимущества. В Париже любой ценой эта идея была завязана на мечте стать иностранкой, а здесь Джульетта мечтает стать похожей на идеальных красавиц, которых всех зовут на букву А. Это желание позволило ей, как и мне, мобилизовать свои ресурсы, стать неординарной личностью и взять судьбу в свои руки. Этот фильм более личный, но и снимать его мне было сложнее. Когда делаешь свою первую картину, тебя поддерживает ощущение свежести, спонтанности происходящего и чувство беззаботности. Но начиная со второго проекта речь уже идёт о профессии. Не хочется повторять своих ошибок и появляется желание роста.

 Были ли у вас какие-то ориентиры, объекты для подражания, когда делали Жених  на двоих?

Главное, я знала, что мне не подходит. Свадебный переполох, фильм с Дженнифер Лопес, например, был для меня слишком слащавым сборищем клише, которых мне хотелось избежать. С другой стороны мне очень нравились грубые, задиристые моменты в фильме Дикие истории: вдохновила финальная сцена свадьбы, пошедшей наперекосяк. Отсылки к детству, которыми богат фильм Амели и то, как прекрасно их озвучивает Андре Дюссолье, также стали для меня источником вдохновения, когда я писала голос Джульетты за кадром.

Говорят, у вас всегда есть очень чёткое представление обо всём, что будет в ваших фильмах. В чём для вас состоит подготовительная работа?

Я использую приложение Pinterest, позволяющее создавать тематические коллекции. Для этого фильма я собирала вместе всё, что удавалось собрать по каждой сфере: луки, декорации, макияж, карнавальные костюмы для первой сцены, посуда… Доступ к этой информации специалисты, работавшие на проекте имели в режиме он-лайн. Мне нравится, чтобы команда была включена постоянно, как в морском путешествии. Чтобы им хотелось следовать за мной и совершать ради фильма великие дела.

Когда писали сценарий, вы уже думали об актёрах?

Нет, персонажи, скорее, были навеяны моим окружением, но после кастинга я адаптировала некоторые образы под выбранных актёров.

Кто-то из актёров чем-то вас удивил?

Николя Дювошель очень хотел играть в комедии. Кроме того факта, что мне льстило его желание выйти из своей зоны комфорта избрав для этого мир, придуманный мною, я ещё на пробах поняла, что мне достался невероятно талантливый актёр. Он всё делает инстинктивно и так потрясающе прислушивается к другим, что в тот же миг оказывается на одной волне с партнёрами по сцене. Кроме того он придал образу Матиаса здоровой мужественности: этот персонаж мог бы оказаться слабаком, но Николя излучает такую мужскую энергию, что в слабости Матиаса не заподозришь. С нашей первой встречи с Джулией я была потрясена её красотой и элегантностью. На пробах я попросила её, как и других, импровизировать, чтобы почувствовать её креативные возможности. Джулия так блестяще справилась с задачей, что не только получила роль, но и позволила нам добавить в сценарий некоторые реплики, придуманные ею на месте. В Сильви Тестю меня потряс невероятный профессионализм. С первой же читки она показала, что улавливает все нюансы и сразу повысила уровень игры. Так как она тоже кинорежиссёр, на съёмочной площадке не было необходимости ничему её учить. С Франсуа-Ксавье Демезоном я была знакома со съёмок Парижа любой ценой. Люблю этого актёра за внутреннее благородство, которое всегда передаётся в его игре. В этом фильме благодаря внешности и близости с Николя Дювошелем он сумел сделать из Бэна культового персонажа.

О Шанталь Лоби я подумала ещё когда писала сценарий. Можно сказать, что образ этой героини я взяла от своей матери, но придала ему энергию Шанталь. Комедия у неё в крови. Когда она забывает текст, то способна выйти из ситуации самым непредсказуемым образом и потрясающе импровизирует.

Для вас было важно пригласить актёров, снимавшихся в Париже любой ценой?

Да. Верность – одна из моих черт и мне нравится снова работать с теми, с кем уже работала. Филипп Лашо, Ширли Буске, Стефан Руссо или Лионель Астье – одни из тех, кто согласился сниматься в моей первой картине. Они поддерживали меня, когда я делала первые шаги и я не могла не позвать их снова.

Играть в собственном фильме легко и просто или это безумие?

И просто, и сложно одновременно, потому что удивить саму себя получается только если это позволяет партнёр. Проще в том, что количество актёров, с которыми нужно многое обговорить, становится на одного меньше, а когда речь о главной героине, это очень экономит силы. Но работать без пристального взгляда и указаний режиссёра непросто. К счастью, я могла положиться на своих продюсеров, Эрика и Николя Альтмайеров. Я очень многим им обязана. Они поверили в меня как в режиссёра, стимулируют писать сценарии с чётким намерением их воплощать и умеют вернуть с небес на землю. Это настоящие папочки, настоящие шефы.

Почему вы избрали для съёмок горные пейзажи Вердона?

Потому что проводила там все каникулы с 14 до 30 лет и храню об этих местах самые лучшие воспоминания. Это очаровательный, ещё не слишком хорошо знакомый туристам и типично французский уголок. Я испытываю гордость, когда показываю зрителю красоту своих родных мест.


Справка:

Рем Кериси - французская актриса, режиссер, сценарист.

Родилась 13 февраля 1983 года в Нёйи-сюр-Сен (Франция). Свою актерскую карьеру начала на телевидении с комедийных программ. В 2009 году дебютировала в большом кино, сыграв в ретро-комедии "Агент 117: Миссия в Рио". За ней последовали байопик "Фаталь" и боевик "Коломбиана", фильм Оливье Мегатона и Люка Бессона.

В 2013 году Рем Кериси выступила режиссером фильма "Париж любой ценой", который имел большой успех во французском прокате.

В 2017 году на экраны вышел фильм "Ограбление по-семейному", в котором Рем Кериси сыграла одну из главных ролей вместе с Жаном Рено и Камиль Шаму.

Также в копилке Рем такие фильмы, как “С вещами на вылет” (2016), “Конвой” (2015), Неилли моя мать! (209) и др.


Фото (allocine.fr): http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-253074/photos/

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