Тренировка с Кличко стоит 150 тысяч грн

На электронной площадке "ProZorro. Продажи" состоялся благотворительный аукцион, на котором была продана персональная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко.
Об этом сообщил первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в Facebook.
Все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
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"Виталий Кличко стал нашим самым дорогим благотворительным лотом - персональная тренировка с чемпионом продана за 150 тыс. гривен. Еще на шаг приблизились к цели - приобретению аппаратов искусственного дыхания для младенцев", - написал он.
Согласно данным на сайте "Prozorro. Продажи", на аукционе со стартовой ценной 1 тыс. грн торговались восемь участников.
Тренировка должна состояться в течение месяца со дня торгов.
Напомним, Виталий Кличко спустился в коллектор.